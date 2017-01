Il ko del Palermo contro l'Inter mette ancora in discussione la panchina di Corini: "Capisco tutto ma penso che in questo momento è sbagliato pensare che ogni partita possa essere sottoposta a una scelta" ha dichiarato il tecnico dei rosanero a Premium Sport. "Ci deve essere una visione più ampia e costruttiva di quello che è un percorso di una società che merita e che sta vivendo un periodo complicato. Sarà un’impresa salvarsi più passano le giornate. Ho una mia idea e la dirò alla società. Non ho la presunzione di cambiare le persone, sono arrivato in un momento di difficoltà, la squadra veniva da 7 sconfitte consecutive. Abbiamo cercato di reagire e abbiamo fatto 4 punti in 4 partite e quello era un momento da cogliere per alimentare la speranza".