PALERMO, CORINI A RISCHIO. PRONTI BALLARDINI O DE CANIO

Ore calde in casa rosanero. Maurizio Zamparini è pronto ad esonerare Eugenio Corini. Una decisione già presa la scorsa settimana, ma Roberto De Zerbi aveva rifiutato di tornare, "costringendo" il presidente a rimandare la sua decisione. Ora sono due i tecnici pronti a subentrare: Davide Ballardini (che però tornerebbe con un ingaggio molto alto) e Luigi De Canio. Il cambio in panchina sarebbe però stato bocciato da quello che Zamparini ha chiamato a diventare nuovo direttore sportivo: Nicola Salerno. Il ds vorrebbe infatti puntare su Corini per spronare la squadra e trainare tifoseria e ambiente, ma anche su Diamanti e i veterani dello spogliatoio per recuperare i giocatori sul piano mentale. Salerno inoltre vuole autonomia decisionale dai tanti consulenti di Zamparini. Prima di tutto però il patron incontrerà Corini. Nelle prossime ore si saprà il futuro del tecnico.