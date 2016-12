Palermo, Baccin: "La cessione di Dybala? Siamo in una fase conclusiva"

La panchina di Dybala nel match con l'Atalanta - anticipata da Zamparini in settimana ("Ho chiesto a Iachini di non schierarlo per evitare infortuni") - non è altro che un'ulteriore conferma di un addio ormai imminente dell'argentino: "La sua cessione? Siamo in una fase conclusiva - spiega Dario Baccin, responsabile dell'area tecnica del Palermo, prima della gara coi bergamaschi -, nei prossimi giorni il presidente informerà su tutto".

Il Palermo, in questo finale di stagione al quale non ha più nulla da chiedere in termini di classifica, ha dunque intenzione di cominciare a lavorare in vista del prossimo anno. Belotti, ad esempio, dovrebbe giocare con maggiore continuità: "E' un percorso che ci deve aiutare a valutare quelli che saranno i pilastri dell'anno prossimo - dice Baccin -. Impiegheremo i ragazzi che hanno giocato meno ma che hanno lavorato molto bene. Belotti (titolare contro l'Atalanta, ndr) ha ottime doti fisiche, è un ottimo giocatore".



Dybala invece rischia di non giocare più, per evitare guai in vista di una sua prossima cessione: "Ho chiesto a Iachini di non schierare Dybala in queste ultime partite – le parole di Zamparini in settimana -, perché è possibile che nei prossimi 8-10 giorni cederemo il calciatore e vorrei evitare infortuni proprio in questa delicata fase". Data ormai per certa la partenza dell'argentino, resta ancora da capire con certezza quale sarà il suo destino, anche se la Juve pare praticamente a un passo dall'accordo definitivo.