Palermo, anche l'Inter ci prova per Dybala

17:16 - Lui, sempre lui. Paulo Dybala è finito anche nel mirino dell'Inter. Roberto Mancini, scrive Il Corriere dello Sport, lo vuole portare a Milano per formare una coppia super con Icardi. Ci sarebbe già stato un summit con l'agente dell'argentino Pierpaolo Triulzi. Intanto si cerca di sfoltire la rosa e il primo a porter partire, visto il mercato che ha, è Handanovic. Al suo posto Cech o Reina, ma si pensa anche a Romero della Sampdoria.

Nonostante l'incontro con la dirigenza nerazzurra, non c'è, ovviamente, un sì da parte del giocatore che è sommerso dalle offerte. In prima fila c'è la Juventus che, nel caso di partenza di Pogba, avrebbe anche la forza economica, oltre che il fascino, per portare l'argentino in bianconero. Ma i bianconeri non sono certi gli unici visto che oltre confine i rumors si susseguono giorno dopo giorno. Dal Barcellona, che valuta il rosanero come alternativa a Vietto, all'Arsenal che da tempo ha mostrato un forte interesse per Dybala. Sempre per quanto riguarda la Premier League, il campionato che sembra più attratto dal profilo del giocatore, ci sono da registrare le offerte del potentissimo Manchester United, del Liverpool e, non ultimo, il Chelsea di José Mourinho.

Per ora restano, tuttavia, le dichiarazioni del patron dei siciliani Maurizio Zamparini: "Io sto costruendo per l'anno prossimo. Naturalmente mancherà Dybala. Prenderemo dei giocatori per rinforzare la squadra perché voglio farla di buono o anche ottimo livello. Il nostro obiettivo sono le coppe".

Detto questo, la base d'asta questa: 40 milioni di euro. Da lì in poi si comincerà a ragione. Senza questa somma qualsiasi ipotesi di cessione è senza fondamento.