Palermo, addio Ballardini: c'è l'accordo con De Zerbi

Dopo solo due partite, il Palermo dice addio a Ballardini . Secondo quanto riporta TuttoPalermo.net, Zamparini avrebbe raggiunto infatti l'intesa con Roberto De Zerbi . L'ex tecnico del Foggia si sarebbe accordato per un contratto biennale da 500mila euro a stagione . Insieme a lui, nel ruolo di vice allenatore, in Sicilia arriverà anche l'ex attaccante rosanero Davide Possanzini . De Zerbi dovrebbe essere a Palermo già oggi.

Nel frattempo, Ballardini ieri aveva lasciato il campo e metà dell'allenamento della squadra. Il tecnico ravennate aveva seguito la prima parte della sessione e poi era andato via da Boccadifalco, lasciando la squadra in mano al suo vice Carlo Regno. L'ormai ex tecnico ha risolto il contratto col club rosanero.