"In questo momento Simone è a Torino e sta parlando con la dirigenza della Juventus. La sua volontà è di giocare, ma stavolta non può sbagliare. Dobbiamo scegliere con molta cautela e fare attenzione a tutto. E, per farlo al meglio, abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo". Lo ha detto a tuttojuve.com il padre di Simone Zaza, Antonio (che è anche rappresentante del giocatore), confermando il Valencia quale opzione più probabile per l'attaccante del West Ham: "É molto probabile, ma non è ancora detta l'ultima parola. In corsa c'è anche un altro club spagnolo".