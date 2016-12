Osvaldo-Inter, è guerra: l'attaccante vuole il Milan o la Juve

12:21 - Prosegue il braccio di ferro tra Osvaldo e l'Inter, che ha fatto causa all'attaccante chiedendo due cose: la risoluzione del contratto e un risarcimento. L'ultima parola spetterà al Collegio arbitrale, che però potrebbe pronunciarsi dopo la chiusura di questa sessione di mercato. Ecco perché le parti stanno cercando di trovare un'intesa, a patto che l'italo-argentino - che aspetta Juve e Milan - accetti le destinazioni proposte dall'Inter.

A poco più di sei giorni dalla fine del mercato, il nodo Osvaldo resta alquanto ingarbugliato. Il giocatore ha rifiutato ogni proposta (Torino, Parma, Genoa, Bologna, Qpr) gradita all'Inter perché aspetta, e spera, di poter finire al Milan oppure di tornare alla Juventus. L'ok per il transfer, regolamento alla mano, deve però arrivare dal club di attuale appartenenza (l'Inter, appunto) e dal club proprietario del cartellino (il Southampton). In questo senso, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di avallare un trasferimento dell'attaccante ai rossoneri, diretti concorrenti per l'Europa. Più facile, invece, che la società di Erick Thohir alla fine non opponga resistenza nel caso in cui arrivi una proposta concreta della Juventus.



Ad oggi la contesa verrà risolta dal Collegio arbitrale, che però dovrebbe pronunciarsi dopo il 2 febbraio, data di chiusura del mercato. Per questo motivo l'Inter e Osvaldo potrebbero arrivare a un accordo che possa accontentare entrambi: risoluzione del contratto e trasferimento in un club con l'ok dei nerazzurri. Nella giornata di martedì, dopo il rinvio di lunedì, dovrebbe esserci l'incontro tra Piero Ausilio e il procuratore dell'attaccante, arrivato dall'Argentina. Si lavora per trovare un'intesa, altrimenti Osvaldo potrebbe anche restare all'Inter fino a giugno, da separato in casa.