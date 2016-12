Oscar stoppa la Juve: "Resto al Chelsea per Conte"

Antonio Conte è pronto a fare un altro sgarbo alla Juventus. Il nuovo allenatore del Chelsea riporterà alla base Cuadrado e non farà partire Oscar . Almeno questo è quello che si augura il trequartista brasiliano: "Voglio restare a Londra. Siamo tutti felici per l'arrivo del nuovo tecnico e voglio dimostrargli il mio valore". Il classe 1994 è finito nel mirino di Allegri da diverso tempo, ma l'operazione non sarà certo facile per Marotta".

Oscar è reduce da una stagione difficile: "E' stata molto dura per me, perché venivo da un'annata, quella scorsa, giocata su alti livelli e su altre due positive. Purtroppo, mi sono fatto male nella parte iniziale di questo campionato e quando sono tornato in campo mi sono ritrovato fuori dai titolari e spesso in panchina".



Adesso il brasiliano spera nel rilancio grazie a Conte: "Il nuovo allenatore porterà una ventata di aria fresca e tutti hanno una gran voglia di dimostrare il proprio valore. Quest'anno non sono stato felice perchè ho giocato poco (solo 20 partite da titolare in campionato, ndr), ma con Conte sarà un nuovo inizio anche per me".