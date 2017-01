Theo Hernandez potrebbe tornare a casa. Il giovane talento dell'Atletico Madrid in prestito all'Alaves è seguito dal Marsiglia, squadra della sua città d'origine. Secondo quanto riporta L'Equipe, se non dovesse arrivare Hernandez, che l'Atletico vede come sostituto di Filipe Luis, il Marsiglia punterebbe tutto su Jetro Williams, difensore del PSV.