"Lui è pronto ma manca il transfer. L'avrei portato con me anche se probabilmente non l'avrei fatto giocare". Lo ha spiegato in conferenza stampa Massimo Oddo, allenatore del Pescara: "Abbiamo scelto giocatori d'esperienza - ha proseguito l'ex terzino - quando giocavo e vedevo Nesta vicino a me ero più tranquillo. I giovani possono avere maggiori certezze con giocatori di livello anche se purtroppo hanno giocato poco i nuovi arrivati".