Occhio Inter, il Napoli si fionda su Candreva

Inserimento a sorpresa del Napoli nella corsa ad Antonio Candreva. Gli azzurri hanno presentato alla Lazio un'offerta da 22 milioni più bonus che supera di oltre 4 milioni quella presentata ai biancocelesti dall'Inter. Proprio il club nerazzurro resta però in cima alle preferenze del giocatore che, a questo punto, potrebbe però prendere in considerazione anche la possibilità di trasferirsi a Napoli. Continuano anche i contatti per Herrera e Zielinski.