Occasione Ben Arfa: Milan e Inter ci pensano

L'età, 28 anni, è quella buona per mettere a posto la testa. Perché in fondo, quando si parla di Hatem Ben Arfa , il problema è tutto lì. Talento purissimo, giocatore di una qualità pazzesca, da tutti considerato uno dei migliori giocatori in circolazione ma anche, purtroppo, testa calda, personalità ballerina, un eterno incompiuto. L'ultima occasione per dare la svolta alla sua carriera è adesso, adesso che a Nizza è tornato un grande giocatore e che, complica il contratto in scadenza a giugno 2016, su di lui hanno rimesso gli occhi club importanti. Milan e Inter , ad esempio, per l'ennesimo derby del prossimo mercato.

Sulle sue qualità, come detto, zero dubbi. In Costa Azzurra è rinato e quest'anno ha già messo la firma 7 volte in 18 partite. E' l'uomo in più dei rossoneri, non a caso protagonisti di una stagione fin qui buonissima, e in rossonero, ma altrove, potrebbe continuare la sua carriera. Il Milan, già, perché Galliani è sempre attento ai giocatori che vanno in scadenza e perché in Francia l'ad milanista si è sempre mosso molto bene. Costo? Oggi sei milioni. Così si dice, questo vorrebbe il Nizza. Ma a giugno Ben Arfa arriva gratis ed è logico quindi pensare che il club francese possa andare incontro alle richieste proveniente da Via Aldo Rossi. Sempre che, e non è da escludere, Ben Arfa non preferisca rimanere dov'è.



Non solo Milan, però, lo abbiamo detto. Anche l'Inter ha messo gli occhi sul giocatore. Piaceva già qualche anno fa, quindi è un amore di ritorno, uno di quegli inseguimenti lunghissimi che poi finiscono per andare in porto. Dal rossonero al nerazzurro, qualunque rossonero sia, non sarebbe poi nemmeno una novità. In più c'è Mancini, il cui appeal internazionale non è da sottovalutare, e c'è una Champions che ha tutta l'aria di poter essere alla portata dell'Inter. Già, l'Inter. Da una parte all'altra del Naviglio, provando a capire chi sarà più determinato a voler concludere l'affare. Perché di questo si tratta, un affare. Il Nizza proverà a trattare il rinnovo con il giocatore o dovrà sedersi attorno a un tavolo per valutarne la cessione. A Milano, si dice, qualcuno lo aspetta.