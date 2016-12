Nuovo obiettivo per il Milan: è Axel Witsel

13:31 - C'è un nome nuovo per il Milan: è Axel Witsel. Galliani ha avviato i contatti con lo Zenit San Pietroburgo per il centrocampista belga che potrebbe essere l'erede di De Jong visto che difficilmente l'olandese rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Un'operazione complicata, ma Galliani è intenzionato a provarci. Il belga costa circa 30 mln e i russi non sembrano pronti a sconti: il Milan offre 3mln per un prestito oneroso e 17 per il riscatto.

Lo hanno definito il nuovo Viera ma Axel Witsel è forse ancora più completo tecnicamente del francese. Belga dalle orginini martinicane è un talento sbocciato nello Standard Liegi, club che gli ha permesso di vincere per tre volte consecutivamente il titolo di miglior calciatore dell'anno. Un predestinato, un centrocampista tuttofare di fantasia e qualità.



Del suo talento si è subita accorta la premier League: prima Liverpool, poi Manchester United hanno tentato di strappare Witsel allo Standard. Alla fine nell'estate del 2011 l'ha spuntata il Benfica pagandolo 13 milioni di euro. L'avventura in Portogallo però non va benissimo, per questo dopo un solo anno accetta il corteggiamento di Spalletti che lo vuole a tutti i costi allo Zenit. Pur di averlo il club russo paga l'intera clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Benfica e dopo Hulk si assicura un altro top player che adesso ha voglia di chiudere in anticipo la sua avventura in Russia.