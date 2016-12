Nuovo Milan giovane con Caldara e Gagliardini

Con l'ufficialità del closing posticipato fino al 3 marzo 2017, il mercato del Milan in questi mesi sarà gestito ancora da Adriano Galliani . Naturalmente ogni operazione dovrà essere condivisa da Sino-Europe Sports . L'ad rossonero ha messo nel mirino due giovani talenti dell'Atalanta: Mattia Caldara e Roberto Gagliardini . Per anticipare la concorrenza il Milan potrebbe prenderli subito e poi lasciarli fino a giugno a Bergamo.

I rossoneri avrebbero già fatto i primi sondaggi con l'Atalanta, ma per il difensore classe 1994 e dell'Under 21 c'è la forte concorrenza della Juve e del Napoli. Discorso simile per il centrocampista della stessa età che è seguito dalle big. Galliani, per questo motivo, avrebbe già avviato una trattativa con i bergamaschi. L'intenzione è quella di chiudere subito e poi lasciarli fino al termine della stagione in nerazzurro. Serve anche l'ok di Fassone e Mirabelli per il buon esito del doppio affare.