Nuovo colpo per il Manchester United: Richard Branson

Dopo Ibrahimovic e Mkhitaryan, nuovo colpo di mercato per il Manchester United: Richard Branson. Il milionario inglese, però, non sarà a disposizione di Mourinho sul campo. Il proprietario del Virgin Group ha firmato una partnership con i Red Devils. La Virgin Money offrirà servizi finanziari a prezzi vantaggiosi a tutti i tifosi dello United. "Noi e loro abbiamo filosofie molto simile. Non vogliamo solo giocare, ma vogliamo cambiare il gioco", ha commentato Branson posando con la maglia numero 7.