Niente Juve per Matuidi. Il Psg: "Resta e rinnova"

Già in giornata si erano levati segnali poco positivi per quanto riguarda la trattativa tra Juve e Psg, dopo che le parole di Marotta sembravano aver certificato un accordo davvero ad un passo. E l'accordo era davvero vicino, come confermato dall'incontro svoltosi a Montecarlo in occasione del sorteggio Champions. Ma il Psg ci ha ripensato. Perché? Perché Emery non voleva privarsi del centrocampista francese. E perché il presidente dei parigini si è speso in prima persona per bloccare la cessione, dipingendo Matuidi come un vero e proprio esempio per tutta la rosa del Psg.



Emery, come detto, lo aveva annunciato in conferenza stampa: "Vorrei che i migliori giocatori restassero, voglio che Matuidi resti a Parigi. Non chiudo le porte a nessuno, fino al 31 agosto chiunque può arrivare o partire. Matuidi? L'ho già spiegato. Il presidente ha detto che ha un contratto con noi, vogliamo resti". E in effetti è arrivata la conferma: Matuidi resta a Parigi.



E ora? La Juve, per stessa ammissione della società, è alla caccia di un centrocampista. Marotta aveva spiegato che Matuidi era il profilo ideale. I bianconeri ora hanno cinque giorni per piazzare un colpo importante, forti anche dei 25 milioni in arrivo dal West Ham per Zaza, e sempre in attesa che si sblocchi l'arrivo di Cuadrado.



TRA BROZOVIC E SISSOKO

L'estate bianconera è stata caratterizzata dalla ricerca del centrocampista giusto (al di là dell'arrivo di Pjanic) per colmare il vuoto lasciato da Pogba. Tanti i nomi fatti: Brozovic, Witsel, Sissoko, Luiz Gustavo, Matic, Biglia. Il tempo è poco, i bianconeri devono fare in fretta. E quindi sono due le piste, una più complicata e affascinante, l'altra più sicura.



Quella difficile porta il nome di Marcelo Brozovic, in uscita dall'Inter, che avendo acquistato Gabigol e Joao Mario deve cedere. L'agente del croato non ha fatto mistero del fatto che il proprio assistito sia in vendita. Ma un sondaggio da parte della Juve per Brozovic era già stato fatto, e la risposta era stata negativa: l'Inter non vuole cederlo ai bianconeri.



Salgono dunque le quotazioni di Moussa Sissoko, francese, reduce da un grande Europeo, in forza al Newcastle, nella Championship inglese. È un classe '89, la serie B inglese gli sta stretta. La Juve, venuta a sapere del no di Matuidi, ha immediatamente contattato l'agente del calciatore. Si attendono sviluppi.