Nonostante la resistenza del Milan, che lo continua a considerare incedibile, M'Baye Niang è finito nel mirino del West Ham che sta cercando un attaccante per sostituire Sophiane Feghouli, inseguito dalla Roma di Luciano Spalletti. Al momento il francese non vorrebbe lasciare Milano e l'eventuale trattativa potrebbe essere imbastita solo nel caso in cui arrivasse Deulofeu alla corte di Montella.