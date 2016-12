Neymar insiste: "Pogba, vieni con me al Barça"

"Mi piacerebbe giocare con Pogba". Parola di Neymar. L'attaccante brasiliano del Barcellona in un intervista al portale della Liga spagnola ribadisce le sue simpatie per il forte centrocampista della Juventus e formula l'invito come già aveva fatto nelle settimane precedenti. "Si troverebbe molto bene qui", al Barcellona. Obiettivo (Pogba) mai negato del club blaugrana.



Nel corso dell'intervista, Neymar ha spiegato che gli piacerebbe "avere la maglia di Pogba" e rivela che da bambino aveva in camera il poster di "Robinho, è stato il mio idolo e quando andavo a vedere il Santos rimanevo incantato dal suo modo di giocare". Parlando del Barcellona, Neymar ha detto di avere "compagni fantastici", che "Messi è giocatore il più forte"e che il suo miglior amico nel calcio è "Dani Alves".