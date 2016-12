Neto dà il via al valzer dei portieri: Roma su Handanovic

11:44 - L'addio ormai certo di Neto, dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, dà il via a un valzer di portieri che coinvolge diverse big italiane. Secondo il Messaggero, sul portiere brasiliano a costo zero si prospetta un duello tra Juventus e Inter. Se fossero i nerazzurri a spuntarla, Samir Handanovic (in scadenza nel giugno 2016) finirebbe sul mercato dove la Roma e Sabatini sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Il club viola vuole provare a cedere Neto già a gennaio per portare a casa qualche milione di euro ed ha già trovato il sostituto: Arlauskis, portiere lituano della Steaua Bucarest, anche lui in scadenza a giugno. Juventus e Inter sono interessate, ma più propense ad aspettare l'estate quando non dovranno sborsare nemmeno un euro. All'estero, invece, c'è il Liverpool che cerca un portiere sin da subito e per questo è la soluzione più gradita alla Fiorentina.



Se a spuntarla fosse l'Inter, Handanovic sarebbe costretto a fare le valige. Probabilmente senza fare poi così tanta strada: a Roma, infatti, c'è un suo grande estimatore come Walter Sabatini, che nel gennaio del 2006 riuscì a portare il portiere (all'epoca ventenne) alla Lazio, in cambio di Sereni (girato al Treviso). Una sola presenza sotto la gestione dell'attuale direttore sportivo della Roma, ma una stima che non è mai venuta meno.