Nedved: "Pogba? Il Psg ci ha trasmesso un'offerta"

13:57 - E' ufficialmente cominciata la battaglia tra i maggiori club europei per assicurarsi Pogba dalla Juventus. A dare il via all'asta è Pavel Nedved, che nel corso di un'intervista a Le Parisien ha ammesso l'incontro di Montecarlo tra il giocatore e il Psg, con tanto di ok del club bianconero. "Il Psg ci ha trasmesso un'offerta - ha aggiunto il dirigente della Juve -. Ma su Pogba c'è l’interesse anche del Real Madrid e del Barcellona".

Nedved, dunque, conferma il colloquio tra Pogba e il presidente del Psg, Al Khelaifi, avvenuto qualche giorno fa a Montecarlo. Un incontro di cui la Juve era a conoscenza e che, quindi, conferma quantomeno l'intenzione dei bianconeri di prendere in considerazione eventuali offerte interessanti per il centrocampista, costretto ai box per i prossimi due mesi. Il dirigente bianconero, sempre a Le Parisien, rivela che il Psg "ha trasmesso un'offerta" alla Juventus, anche se il club francese ha prontamente smentito, sperando probabilmente di non far scattare l'asta così presto. Troppo tardi, perché Pogba - come ammesso da Nedved - è nel mirino anche di "Real Madrid e del Barcellona". Due club che, solitamente, non badano certo a spese. A breve giro di posta, però, è arrivata la smentita ufficiale della Juve: "Nessuna intervista"