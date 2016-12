Napoli, Zielinski altro colpo di AdL: beffato il Milan

Il Napoli piazza un altro colpo di mercato: si tratta di Zielinski , atteso a Castel Volturno nelle prossime ore. A convincere il centrocampista ci ha pensato Milik , suo connazionale arrivato dall' Ajax . Beffato il Milan (lo aveva cercato anche il Liverpool) che lo ha inseguito per settimane senza mai riuscire a chiudere la trattativa soprattutto per la scarsa liquidità di questo periodo. All' Udinese vanno circa 20 milioni di euro.

De Laurentiis ha potuto dare un'accelerata all'affare proprio per l'assenza di una concorrente rivale. La mancata cessione di Bacca ha bloccato il mercato dei rossoneri, che ora dovranno virare su altri obiettivi. Maurizio Sarri non può non essere felici per l'arrivo di un giocatore capace di inserimenti offensivi importanti in fase di attacco.