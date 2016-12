Napoli, Zapata la chiave per arrivare a Darmian

10:27 - Matteo Darmian al Napoli e Duvan Zapata al Torino. Secondo TuttoSport, i due club stanno lavorando a questo scambio. Nonostante l'arrivo di Maxi Lopez e il ritorno al gol di Fabio Quagliarella, i granata sono alla ricerca di un'altra punta e il colombiano è da tempo sul taccuino. A Bigon, che potrebbe a breve incontrare l'agente del terzino Tinti, è sempre piaciuto Darmian, giocatore che Benitez accoglierebbe a braccia aperte.

L’esterno della Nazionale piace al Napoli ed è ipotizzabile che Bigon e Tinti abbiano parlato di un eventuale trasferimento del giocatore all'ombra del Vesuvio da compiersi, però, a giugno. La strategia dei partenopei sarebbe quella di bloccare Darmian, che piace tanto anche alla Roma, per l'estate. In questo caso il Torino potrebbe aver chiesto Duvan Zapata come contropartita parziale per l’esterno, cercando magari di ottenere il colombiano subito e non in estate.



Operazione non facile, a meno che gli azzurri non trovino un sostituto di Higuain già in questa finestra di mercato: non impossibile, ma difficile.