Napoli, Voeller fa muro: "Kramer resta al Bayer"

Kramer al Napoli? Per ora no. E, stando a quanto arriva da Leverkusen, neppure nelle prossime due settimane di mercato. Chiusura? Più che altro tattica. Anche se le parole di Rudi Voeller, direttore sportivo del Bayer, sembrerebbero perentorie: "La cessione di Christoph non è un problema" ha dichiarato alla Bild l'ex attacante tedesco. "Questo non si riferisce solo a questa finestra di mercato, vale anche per la prossia estate. Abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori".