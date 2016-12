Napoli, visite mediche per Tonelli a Villa Stuart

Giornata di visite mediche per Lorenzo Tonelli, nuovo rinforzo in difesa per il Napoli, annunciato pubblicamente sabato dopo la vittoria contro il Frosinone dallo stesso presidente De Laurentiis. Appuntamento a Roma presso la clinica Villa Stuart per l'ormai ex dell'Empoli, atteso da una serie di esami specifici, voluti dallo stesso numero uno del club azzurro, sotto la supervisione del professor Mariani.