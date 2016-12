Napoli, ufficiale: Insigne rinnova fino al 2019

00:09 - Lorenzo Insigne ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2019. Ad annunciarlo è stato lo stesso club partenopeo con una breve nota nella quale si precisa che il 23enne attaccante napoletano e Aurelio De Laurentiis hanno sottoscritto il nuovo accordo negli uffici della Filmauro a Roma. Il precedente contratto di Insigne, alla sua terza stagione da protagonista con la maglia azzurra, scadeva nel 2018.

Solo pochi mesi fa il duro scontro con i tifosi, ora il rinnovo di contratto. Volge al sereno la stagione di Lorenzo Insigne, protagonista di un avvio da dimenticare ma ora in netta crescita nelle ultime apparizioni così come il resto della formazione di Benitez. Autore finora di un solo gol (in campionato contro il Torino) Lorenzo il Magnifico (così viene soprannominato dai tifosi) è stato uno dei migliori in campo sabato scorso nel big match vinto 2-0 contro la Roma al San Paolo.

E adesso per Insigne, che ha esordito con la maglia del Napoli nel 2009-10 con Mazzarri collezionando solo una presenza prima di vivere le esperienze con Cavese, Foggia e Pescara, arriva anche la soddisfazione del rinnovo. Il suo curriculum in maglia azzurra recita 107 presenze e 15 reti. Numeri inevitabilmente destinati a crescere.