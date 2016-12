Napoli: Tonelli è il primo colpo per la difesa

Lorenzo Tonelli è praticamente un nuovo giocatore del Napoli . Aurelio De Laurentiis ha incontrato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e ha chiuso l'affare. Il difensore, che era già stato vicino ai partenopei a gennaio, ritroverà Sarri che lo ha lanciato. Il 26enne è pronto a firmare il suo nuovo contratto e tutto sarà ufficiale quando riaprirà il mercato. Primo colpo per il patron degli azzurri che ha promesso grandi rinforzi.

Il Napoli sembra aver già sistemato la difesa per la prossima stagione come da indicazione di Sarri. Con Tonelli l'organico è completo e il club dovrà resistere agli assalti dei grandi club per Koulibaly. AdL sborserà nelle casse dei toscani una cifra vicina ai 10 milioni di euro.