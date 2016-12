Napoli su Rabiot: il Psg fissa il prezzo

C'è Adrien Rabiot nel mirino del Napoli e la pista si fa sempre più calda. Dopo mesi di tira e molla, il Psg si è deciso a fissare il prezzo per l'irrequieto centrocampista francese: 13 milioni di euro. Il Napoli segue da tempo il giocatore e qualche contatto con l'entourage del giocatore è già avvenuto per capire le intenzioni del giocatore. L'agente per il momento glissa, ma l'affare potrebbe subire un'accelerata nei primi giorni del nuovo anno.