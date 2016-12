Napoli su Lapadula: incontro Giuntoli-Sebastiani

Dopo Tonelli per cui manca solo l'ufficialità, il Napoli ha fatto uno scatto deciso per assicurarsi un secondo colpo di mercato: Gianluca Lapadula. Il ds azzurro Giuntoli e il presidente degli abruzzesi Sebastiani si sono incontrati a Roma per discutere della trattativa. L'offerta del Napoli per anticipare il Leicester è di 5 milioni più bonus. Il Pescara ne vuole otto, ma l'accordo potrebbe trovarsi velocemente.