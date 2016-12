Napoli, stretta per Barba: tutto in 48 ore

Stretta finale del Napoli per Barba . "Al momento una trattativa vera non è stata avviata, ma è possibile che Barba arrivi a Napoli nelle prossime quarantotto ore ", ha spiegato a "Kiss Kiss Napoli" il ds dell'Empoli Marcello Carli . " Tonelli? Non è un problema di soldi , noi non possiamo privarci di un leader che ci dà sicurezza in difesa", ha aggiunto. Intanto Grassi è a Napoli per le visite e la firma del contratto.

Per Barba, dunque, a Napoli è iniziato il countdown. Entro due giorni il centrale dell'Empoli potrebbe tornare agli ordini di Sarri. Secondo i ben informati, si tratta di un'operazione da 4 milioni (1+3 di bonus). Un colpo di mercato particolarmente gradito al tecnico azzurro, che non dovrà faticare molto per spiegare al nuovo arrivato i meccanismi della sua difesa.



"A ora non c'è una trattativa vera, magari il Napoli ci ha pensato. Vedremo se ci saranno le condizioni", ha precisato il ds dell'Empoli, lasciando però intuire che l'affare possa andare in porto in tempi rapidi. "Penso che il Napoli ci stia valutando la situazione perché Federico ha caratteristiche importanti e il mercato non consente al Napoli di fare altre operazioni - ha aggiunto Carli -. Noi abbiamo Costa che sta giocando un campionato importante e siamo coperti".