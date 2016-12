Napoli, Spalletti candidato per il dopo Benitez. E su Higuain c'è l'Arsenal 

16:35 - Un Napoli senza Benitez: questa la prospettiva più verosimile. De Laurentiis non si è già rassegnato a perdere Rafa ma le possibilità che lo spagnolo decida di prolungare si assottigliano sempre più. Tutelarsi, in una situazione così, è obbliagatorio: Montella è già stato contattato, Spalletti piace da sempre. E Higuain? Sul Pipita c'è l'Arsenal, difficile trattenerlo, specie se non arriva la qualificazione in Champions. Il sostituto? Jackson Martinez

Per la panchina, insomma, è corsa a due: Montella nettamente favorito ma Spalletti in risalita. Del primo piacciono l'idea di calcio, la tranquillità che sa trasmettere alla squadra e lo stile mai sopra le righe. Del secondo affascina anche la maggior conoscenza del calcio internazionale. In ogni caso il dopo-Rafa è tracciato: non siamo alla bandiera bianca ma le possibilità che rimanga, almeno un anno ancora, sono sempre meno.



Chances non altissime pure per Higuain: la qualificazione alla Champions è la condizione sine qua non per restare ma attenzione alle offerte che arrivano da Spagna e Inghilterra: in particolare per il Pipita ci sta provando molto seriamente l'Arsenal. Jackson Martinez, già vicinissimo al Napoli due stagioni fa, è indicato come il sostituto ideale. Ammesso e non concesso che possano esseci sostituti ideali per un come l'attaccante argentino.