Napoli-Soriano, la ricostruzione dell'affare saltato

Incredibile, ma vero. Troppi fogli da firmare e Roberto Soriano non è stato veloce, dinamico, come in campo. Così è saltato il suo trasferimento, milionario, al Napoli. La trattativa più lunga della giornata non è andata in porto per questione di minuti. Colpa del tempo perso a discutere per i diritti d'immagine che, come ogni volta, hanno messo i paletti tra le ruote al club di De Laurentiis. Alla fine la fumata nera, con anche Zuniga interessato: niente Sampdoria per lui.