Napoli, smentite per Brozovic. Piace Allan dell'Udinese 

15:06 - Marcelo Brozovic. Piace al Milan, lo ha cercato l'Arsenal. Adesso però è entrato anche in orbita Napoli: il centrocampista classe '92 della Dinamo Zagabria potrebbe infatti essere il sostituto di Inler nel caso in cui lo svizzero partisse (piace a Hertha Berlino e Besiktas). L'indiscrezione è però stata smentita sia da Bigon che dall'agente del giocatore che ha escluso "trattative concrete" per il suo assistito. Più facile l'alternativa Allan.

Un'idea, quella relativa al centrocampista del club friulano, da non sottovalutare visto anche il pressing che l'Udinese stessa sta da tempo facendo per Zapata. La proposta di uno scambio e la conseguente trattativa per ora sono state solo abbozzate: la prossima settimana le parti hanno però intenzione di tornare a vedersi.

BROZOVIC, L'AGENTE FRENA

Dopo la frenata di Bigon, anche l'agente di Brozovic ha allontanato l'ipotesi Napoli: "Niente di serio - commenta, in esclusiva ad AreaNapoli.it, l'agente FIFA Miroslav Bicanic - Non è la prima volta che il mio assistito viene accostato agli azzurri e, più in generale, ai club italiani, ma puntualmente non si concretizza nulla. Stiamo vagliando alcune opzioni, un trasferimento in questa sessione di mercato è possibile però parliamo di altri paesi. Quali? Probabilmente Inghilterra". Chi lo conosce da vicino, lo paragona a Lampard piuttosto che a Modric (il riferimento del calcio croato moderno): forse per questo Brozovic piace tanto in Premier (su tutti all'Arsenal)."Fa la doppia fase come pochi. C'è chi lo ha capito e per 5-6 potrebbe prenderlo. Il nostro obiettivo - conclude il procuratore - è approdare in uno dei maggiori campionati europei".