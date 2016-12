Napoli, si stringe per Herrera: arriva l'agente

Il Napoli fa sul serio per Hector Herrera, centrocampista del Porto impegnato in questo momento in Coppa America con il suo Messico. Il suo agente sta sbarcando in Italia per incontrare Aurelio De Laurentiis e trovare un accordo su un contratto di 4-5 anni. C'è da convincere il Porto, che per Herrera chiede 25 milioni di euro. Il Napoli si è fermato a 20 milioni e cercherà di convincere il club lusitano ad abbassare le richieste.