NAPOLI, SI CHIUDE PER IL BABY ZERBIN

Colpo in prospettiva per il Napoli. In queste ore la società partenopea sta chiudendo per il giovane talento classe 1999 Alessio Zerbin dal Gozzano. L'attaccante è atteso nella giornata di oggi a Castel Volturno insieme ai suoi agenti Valcareggi e Marinelli. Zerbin sarà poi trasferito in prestito al Carpi. Lo riporta Radio Kiss Kiss.