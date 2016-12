Napoli, sfuma Perisic: Gabbiadini è a un passo

13:47 - Il Napoli e Manolo Gabbiadini sono sempre più vicini. L'attaccante esterno della Sampdoria è l'indiziato numero uno a vestire la maglia azzurra a gennaio per sopperire all'assenza di Insigne. Questo dopo la fumata nera dall'incontro tra il Napoli e l'agente di Perisic: non è stato trovato l'accordo sulla gestione dei diritti d'immagine e sull'ingaggio del croato del Wolfsburg. Per Gabbiadini invece le parti sono a un passo dall'accordo.

Senza dubbio Ivan Perisic era la prima scelta di Bigon e De Laurentiis, ma le richieste giudicate troppo elevate del giocatore e del suo entourage hanno compromesso praticamente in maniera definitiva la trattativa col Wolsfburg. Per questo il Napoli virerà su Gabbiadini, anche con uno sguardo diretto sul futuro con o senza Benitez. Il cartellino dell'attaccante bergamasco è a metà tra Sampdoria e Juventus con entrambe ben disposte a fare cassa dalla cessione. Si parla dunque di 14-15 milioni di euro da versare da parte del Napoli a metà tra le due società. L'agente del blucerchiato non si è sbilanciato, ma l'ingaggio dovrebbe passare da 500 a 800mila euro a stagione contro i 2,5 in aumento chiesti da Perisic al netto dei diritti d'immagine.