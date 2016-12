Napoli: sfida all'Arsenal per Nacho

10:49 - In quest'ultima settimana di mercato, il Napoli cercherà di chiudere per un difensore. Difficile arrivare, in questa sessione, a Tonelli e Maksimovic, visti i continui no di Empoli e Torino. Si può sbloccare Barba, ma i partenopei sperano in una risposta affermativa del Real Madrid per Nacho. Su di lui c'è l'Arsenal. Il difensore può arrivare in prestito. Domani arriva Grassi: visite e firma per il centrocampista. Lo riporta Il Mattino.

Oltre al rinforzo in mediana, ne serve anche uno per il reparto arretrato. Contro la Sampdoria è andato un po' in difficoltà, complice la giornata negativa di Pepe Reina, ed è per questo che Sarri insiste per avere un difensore. Più facile convincere l'Empoli per Barba (c'era stato anche un sondaggio dell'Inter), ma fino all'ultimo si proverà ad arrivare a Nacho del Real Madrid. Su di lui c'è anche l'Arsenal, ma Aurelio De Laurentiis lavora per un prestito oneroso con diritto di riscatto.