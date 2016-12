Napoli, senti Immobile: "Sarri la scelta giusta"

Ciro e l'Europeo . L'obiettivo è chiaro per Immobile , passa attraverso l' Italia e porta in Francia : dopo i Mondiali in Brasile c'è la rassegna continentale da non perdere. E per farlo, al di là della fiducia piena del ct Conte, serve un'annata da protagonista, diversa dall'ultima passata a Dortmund . "Tornare in Italia (piace al Napol)? Ci sto pensando ma voglio una squadra dove poter giocare con continuità. Sarri? Scelta giusta di De Laurentiis".

Immobile parla da Coverciano. L'Italia come maglia e come meta. Sul lungo termine, la maglia della Nazionale. Nel medio-breve, il Paese in cui tornare a giocare. Un nome, di club si intende, non viene fatto. Il richiamo però è - più o meno chiaramente -ai contatti avuti col Napoli in particolare. Ciro tornerebbe volentieri: al di là di frasi di circostanza traspare la voglia di lasciarsi alle spalle Dortmund. Soprattutto, più che la città e la squadra, cancellare l'anno passato lassù. Pochi minuti, pochi gol, poco feeling con l'ambiente. "E' vero che non c'è più Klopp e si riparte tutti da zero - ha continuato l'ex granata - ed è anche vero che non mi piacerebbe lasciare da perdente. Ma è altrettanto vero che ho bisogno di un progetto che mi veda protagonista, di una squadra dove giocare e fare gol. La Bundesliga inizia presto, le squadre italiane vanno in ritiro intorno al 10 luglio mentre noi saremo in ritiro dal 29 giugno. Il nuovo allenatore avrà due settimane o tre per conoscermi, voglio prima vedere lì come vanno le cose. Ma c'è l'Europeo tra un anno. Per cui...". Per cui Ciro tornerebbe subito. Di corsa. Se fosse poi a Napoli, a casa sua, ancor più velocemente.