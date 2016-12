Napoli, senti il padre agente di Witsel: "Un grande club, valuteremo"

Il Napoli spera in Witsel. C'è stata anche l'apertura del padre agente del centrocampista belga: "L'incontro col Napoli c'è stato, confermo. La posizione degli azzurri è interessante, ma per realizzare questo matrimonio bisogna capire la destinazione migliore per il giocatore, visto che c'è anche un'offerta dell'Everton. Non ci siamo dati nessuna scadenza di tempo, il tempo di valutare quali sono le varie alternative e poi sceglieremo", ha detto a Radio Crc.