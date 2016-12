Napoli: se parte Higuain arriva Aubameyang

Il Napoli sta già preparando il piano B, nel caso in cui Gonzalo Higuain dovesse lasciare il club al termine della stagione. Il futuro del Pipita, infatti, dipenderà certamente dalla volontà delle parti ma non solo, visto che nel contratto dell'argentino è inserita una clausola rescissoria pari a 94 milioni di euro. Se qualcuno si presentasse con questa cifra, i partenopei a quel punto si fionderebbero su Aubameyang del Borussia Dortmund.

L'incredibile stagione di Higuain (già 29 gol in campionato), indiscutibilmente nel momento migliore della propria carriera, ha catturato le attenzioni dei maggiori club europei tra cui Bayern Monaco e Manchester United, disposti a fare follie pur di avere l'attaccante a disposizione a partire dalla prossima stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe offrire al Pipita fino a 7,5 milioni a stagione, ma se dall'estero arrivassero a 10 (oltre ai 94 della clausola) ci sarebbe ben poco da fare.



Ecco perché De Laurentiis sta già pensando al possibile, eventuale, sostituto di Higuain. E la prima scelta corrisponde al nome di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Borussia Dortmund cresciuto nel Milan. Il gabonese, legato ai tedeschi con un contratto fino al 2020, è valutato circa 55 milioni di euro: pochissimo per chi potrebbe incassare un assegno da 94 milioni di euro.