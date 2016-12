Napoli, Sarri è sotto assedio: Chelsea e Psg su Koulibaly e Higuain

In attesa del tanto sospirato rinnovo tra il Napoli e Maurizio Sarri , Aurelio De Laurentiis deve vedersela con la minaccia del mercato. Antonio Conte ha messo Koulibaly nella sua personale lista della spesa e il Chelsea di Roman Abramovich è disposto a investire 30 milioni di euro sul difensore. Il Psg continua il pressing per avere Higuain (offerta ferma a 60 milioni). In entrata, ha firmato Tonelli e si registra un'accelerata per Klaassen.

Grazie a Sarri, il difensore arriva da un'ottima stagione: 42 le presenze (33 in campionato) in questa stagione. Capitolo Higuain: De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cederlo, forte di un clausola da 94 milioni di euro. Se lo vuole davvero, il Psg è avvisato: deve alzare l'offerta.



Il Napoli, però, lavora anche al mercato in entrata. Tonelli è fresco di firma e continua il corteggiamento dei partenopei per arrivare a Klaassen, centrocampista dell'Ajax. L'offerta è di 12 milioni di euro: si lavora sui bonus per toccare quota 20, richiesta dal club olandese. Nella lista di De Laurentiis anche Hector Herrera, messicano del Porto e il brasiliano Danilo. Al momento, il Napoli vuole tenersi stretto Albiol. Il difensore spagnolo arriverà a scadenza, il 30 giugno 2017, per poi tornare al Valencia a parametro zero.