Napoli, salgono le quotazioni di Prandelli

Prosegue il casting di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il presidente campano, dopo le difficoltà per Emery, non ha ancora trovato il sostituto di Rafa Benitez. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Cesare Prandelli, tecnico stimato da sempre. In più AdL pare intenzionato a puntare sulla voglia di riscatto dell'allenatore dopo i fallimenti con la Nazionale e con il Galatasaray. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti.