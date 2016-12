Napoli, Roberto Pereyra a un passo: 18 milioni alla Juventus

Dopo tanti problemi nelle prime trattative di mercato, il Napoli è vicino a centrare un primo colpo importante per il centrocampo. La distanza tra l'offerta e le richieste della Juventus per Roberto Pereyra si è accorciata e i 18 milioni più bonus che De Laurentiis è disposto a mettere sul piatto per accontentare Sarri sembrano aver trovato l'ok dei bianconeri. Una decisione è attesa nelle prossime ore ma l'argentino è destinato a vestire la maglia azzurra la prossima stagione.