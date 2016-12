Napoli, rinnovo Higuain: determinante la Champions diretta

Il Napoli ha fretta di archiviare la questione accesso diretto alla Champions. Ottenuta la sicurezza e la certezza di poter contare su proventi importanti, ci sarà - secondo quanto rivelato da Claudio Raimondi a Serie A Live su Premium - un incontro tra Higuain e la proprietà per discutere del rinnovo del contratto e dell'adeguamento sui 7,5 milioni. Filtra ottimismo. Grosse novità intorno al futuro di Gabbiadini, che potrebbe essere ceduto.

Il Wolfsburg è tornato prepotentemente a bussare alla porta del club azzurro per l'attaccante ex Sampdoria. A sua volta il Napoli starebbe seguendo un profilo per sostituire Gabbiadini. Si parla molto del bomber del Pescara Lapadula - su cui ci sono anche Juve e Genoa - ma anche di un ritorno alla base dal prestito dall'Udinese di Duvan Zapata. Piace anche Inglese del Chievo.