Napoli, rifiutati 20 milioni di euro per Gabbiadini

Il Napoli non ha nessuna intenzione di far partire Manolo Gabbiadini. De Laurentiis, infatti, ha rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro da parte dello Swansea per l'attaccante della Nazionale. Ora, come scrivono in Inghilterra, potrebbe arrivare un rilancio del club gallese per far traballare la posizione degli azzurri. Soldi che servirebbero per andare a chiudere col Torino per il difensore Maksimovic.