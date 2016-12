Napoli, Reina in partenza? L'agente l'ha proposto al Barcellona

Una mossa inaspettata, che a Napoli pare non abbiano preso molto bene. Soprattutto perché Reina da qualche tempo ormai è uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi azzurri e uno dei leader dello spogliatoio. L'indiscrezione arriva dalle colonne di Sport.es e sembra ben fondata. Manuel Garcia Quilon avrebbe bussato alla porta blaugrana per far sapere che Pepe è pronto a lasciare la Serie A se i Barcellona avesse bisogno di lui.



Una cortesia che dagli uffici del Camp Nou hanno declinato gentilmente, precisando che al momento la priorità del club è quella di rinnovare i contratti di Ter Stegen e Bravo. Ma tant'è. Reina del resto già in passato è stato vicino al ritorno in blaugrana come possibile erede di Victor Valdes, ma l'operazione poi non era andata in porto, lasciando un po' l'amaro in bocca all'estremo difensore del Napoli, che nopn disdegnerebbe chiudere la carriera alla grande dove ha iniziato a 18 anni.