Napoli, Quilòn preme su Benitez: la proposta di AdL è la migliore possibile

Come dire, il Napoli ha fatto - o detto di voler fare - tutto quanto è possibile fare. Tutto per accontentare Benitez. E, adesso, prendere o lasciare. Secondo Quilòn, però, lasciare per cosa o per chi visto che quella di AdL è la migliore offerta sulla piazza? Soldi - dai 3.5 mln a salire - durata - quattro anni - e clausola rescissoria in caso di chiamata della nazionale spagnola. In più, un progetto tecnico interessante, con il ritorno di Reina, la permanenza di Higuain e denaro da investire sui rinforzi chiesti per essere al top in Italia e protagonisti in Europa.



Certo, l'Europa, e qui c'è il discorso Champions: qualificarsi è per le casse azzurre quasi vitale. Ma su questo De Laurentiis può fare poco: questo è discorso che tocca prettamente a Benitez. Attraverso il campionato o l'Europa League: il Dnipro primo ostacolo da superare. Il presidente vorrebbe farlo con la risposta del tecnico già in tasca. Per Rafa il tempo delle valutazioni sta scadendo. Stavolta veramente.