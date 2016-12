Napoli, pronto adeguamento per Koulibaly: due milioni netti a stagione

Il Napoli si tiene stretto Koulibaly, grande protagonista con una doppietta nell'amichevole vinta per 3-0 contro il Nizza al San Paolo. Il presidente De Laurentiis, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarebbe disposto ad accontentare le richieste del franco-senegalese offrendogli un contratto di due milioni netti a stagione - attualmente ne guadagna 800 mila euro - che lo renderebbero il difensore più pagato in rosa.

Intanto, secondo ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe rifiutato un'altra offerta del Chelsea, che già si era presentato da Adl con 45 milioni di euro. Intanto manca soltanto l'annuncio per l'arrivo alla corte di Maurizio Sarri di Zielinski: il centrocampista polacco dell'Udinese, su cui c'era anche il Milan, ha detto sì ed è atteso mercoledì per le visite mediche. L'arrivo di Zielinski non esclude quello di Rog della Dinamo Zagabria. Il club croato chiede 10 milioni, le due società continuano i colloqui.