Napoli, pronti 35 milioni per Kalinic

Non appena verrà piazzato Gabbiadini, il Napoli andrà all-in su Kalinic. E' questa la strategia dei partenopei per chiudere con il botto il mercato estivo e regalare a Sarri il nuovo Higuain da lui richiesto. Operazione che presenta non pochi ostacoli, anche considerando le tempistiche piuttosto strette (il mercato chiude il 31 agosto).



Innanzitutto c'è da piazzare Gabbiadini, per il quale è arrivata un'offerta ritenuta congrua dell'Everton, pronto a sborsare 25 milioni. Lo scoglio più grande, però, riguarda il successore in viola dell'attaccante croato: Corvino, infatti, dovrebbe trovare in fretta e furia un attaccante che non faccia rimpiangere Kalinic. Il genoano Pavoletti avrebbe già dato il suo assenso, ma non è di certo un nome che possa tenere a freno la prevedibile rabbia dei tifosi gigliati. E anche Paulo Sousa non prenderebbe di certo bene la cessione di un suo pupillo.