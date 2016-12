Napoli, procuratore Higuain: "Resta? Fondamentale il terzo posto" 

11:16 - Il futuro di Higuain al Napoli è legato al raggiungimento della Champions. Condizione minima per la permamenza in azzurro, stando alle parole a Radio Crc del fratello Nicolas, procuratore del Pipita: "E' arrabbiato per la sconfitta con la Juve: in Argentina siamo abituati a giocare 11 contro 11. Adesso bisogna vincere con la Lazio. Il futuro? Sono fiducioso e penso che la squadra possa arrivare al terzo posto. Fondamentale la zona Champions".

"Non ho parlato con nessuna squadra - ha proseguito l'agente-fratello dell'argentino - Higuain è tranquillo, ha un contratto col Napoli e non sta pensando di andare via perché è felice. Dobbiamo lottare per arrivare al terzo posto. L’Europa League è importante e vincerla sarebbe bello perchè parliamo di un titolo importante e di una vetrina Nazionale. Ma, è più importante conquistare il terzo posto e solo dopo si potrà pensare all’Europa League".



"Duello Tevez-Higuain? Dopo la partita di Doha siamo tornati insieme in Argentina. Credo che parliamo di due giocatori diversi, non possono essere paragonati perché Carlos è più fantasista mentre Gonzalo è un centravanti puro. Tevez nella Juventus sta disputando una grande stagione, ma non credo si possa paragonare a Gonzalo. Se il Napoli non avesse perso con la Juventus per un gol che tutto il mondo ha visto in fuorigioco, credo che ad oggi staremmo parlando di qualcosa di più del terzo posto. Ma, la differenza che esiste con Roma e Juventus ad oggi è tanta. Lazio-Napoli è una partita difficile, perché la squadra di Pioli è in un buon momento, ma non è un match impossibile, il Napoli può vincere».



"Lo vuole il Liverpool? Non parlo inglese, ma solo italiano francese e spagnolo. Non ho parlato con nessun club prima di tutto perché non mi hanno chiamato e poi per una questione di rispetto nei confronti del Napoli, non sarebbe giusto. De Laurentiis è una grande persona, un uomo d’onore e non potrei comportarmi in maniera scorretta. Non stiamo pensando di lasciare Napoli".