Napoli, prima certezza: Callejon rinnova fino al 2020

Callejon è arrivato al Napoli nel 2013 ed è uno dei giocatori più apprezzati e utilizzati da Maurizio Sarri. Il tecnico, infatti, lo considera una pedina fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra. Callejon, in queste tre stagioni, ha segnato 15 gol nella prima stagione in Serie A, 11 la seconda e 7 la terza. In totale ha collezionato 158 presenze e 45 reti.